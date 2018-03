Juve, se Buffon lascia caccia a un n°12. In pole c'è Consigli

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola, non è per nulla chiara la decisione che prenderà Gianluigi Buffon in merito al suo futuro. Al momento - si legge - ci sono il 50% di possibilità che resti e il 50% che dedica di smettere a fine stagione.

Qualora dovesse avverarsi questa seconda possibilità, la Juventus in estate promuoverebbe come numero uno il polacco Wojciech Szczesny e andrebbe alla ricerca di un nuovo vice. Al momento, due i nomi in cima alla lista delle preferenze: Andrea Consigli del Sassuolo e Antonio Mirante del Bologna. Potrebbe rientrare anche Emil Audero (attualmente in prestito al Venezia), ma solo per ricoprire il ruolo di terzo portiere.