Juve, se parte Benatia in lista c’è De Ligt

Ai microfoni di RMC Sport è intervenuto l’opinionista Xavier Jacobelli che ha così analizzato la finalissima di Champions League vinta dal Real Madrid contro il Liverpool: “Una grande squadra ha bisogno di un grande portiere, non è la prima volta che il Liverpool manifesta questa...

AJ Fano, idea Merlin come ds. C'è anche l'Alessandria

Paganese, una salvezza da conquistare per far 13

Bassano, sfida al SudTirol per l'ex Prato Bonetto

Serie C, si salva la Paganese. Retrocede il Racing Fondi

Bisceglie, si valuta il profilo di Ginestra per la panchina

Serie C, Vicenza e Cuneo si salvano. In D Santarcangelo e Gavorrano

Supercoppa Serie C, il Padova vince a Lecce e si prende la Coppa

Giana Erminio, rinnovo biennale per Capano

Lucchese, Aglietti il favorito per la panchina rossonera

Lecce, vicino l'accordo per l'ingaggio di Martiniello della Cavese

Pres. Ravenna: "Possiamo dire la nostra in questo campionato"

Arezzo, società a lavoro per trattenere i pezzi da novanta

Catanzaro, manca solo l'ufficialità per l'approdo di Auteri

Racing Fondi, Luiso: "Il rammarico è grande, ma ho dato tutto me stesso"

Ds Monza: "Nessun contatto con il Pescara per D'Errico"

Molti sono convinti che Medhi Benatia darà l’addio appena dopo il Mondiale: il capitano del Marocco potrebbe andare all’OM. Resta il fatto che su una sua possibile partenza le voci si fanno sempre più intense: e che per la sua - eventuale - sostituzione sono al momento tre in nomi nella lista di Beppe Marotta e Fabio Paratici, riporta La Gazzetta dello Sport . Di José Gimenez (Atletico Madrid) si sa, anche di Diego Godin si sa, e il centralone-bandiera (sempre dell’Atletico M.). Il terzo nome affiorato nei giorni scorsi è quello di Matthijs de Ligt, olandese classe ‘99, centrale difensivo dell’Ajax: il wonderboy (assistito da Raiola) è stato seguito da Barça, Bayern, City e anche dalla Juve che avrebbe cominciato a prendere informazioni.

