Juve, seconda sconfitta consecutiva in trasferta: è il momento di riflettere

Fonte: inviato a Torino

© foto di www.imagephotoagency.it

C'è presunzione? “No, c'è leggerezza. La squadra non ha percepito il pericolo sul goal”. Sarri prova a spiegarli tutti i motivi della disfatta del Bentogodi, anche se il crollo sul finale contro l’Hellas Verona è molto difficile da mandare giù. Perché ci si aspettava “una partita di questo tipo, era facile prevederla” ammette il tecnico della Juventus che non riesce ad accettare, giustamente, le reti subite: “Mi preoccupa come abbiamo preso il gol dell'1-1, sono quei gol che ti fanno arrabbiare – spiega -. Hai la sensazione della leggerezza, non possiamo permettercelo a questo punto della stagione”.

Effettivamente la serata di Verona non apre al meglio il nuovo ciclo di partite che mette in fila campionato, semifinale di Coppa Italia (giovedì a San Siro con il Milan) e Ottavi di finali di Champions League con il Lione. Ripresentando quella brutta ombra di debolezza che una corazzata come la Juve non può permettersi. La squadra di Juric, meritevole di complimenti per la terza prestazione brillante della settimana che la spinge ai piani alti della classifica di Serie A, è stata più lucida dei bianconeri reduci da una settimana di riposo.

Il campanello d’allarme va gestito e analizzato a fondo. La seconda sconfitta consecutiva in trasferta, dopo la caduta al San Paolo di tredici giorni fa, richiama tutti a una profonda riflessione. Anche se, a sentir bene le parole di Sarri: “Ne abbiamo discusso in settimana - svela - In questo momento abbiamo differenza di rendimento tra prestazioni in casa e in trasferta. Sapevamo che era difficile, sapevamo che la fase iniziale sarebbe stata difficile e abbiamo fatto discretamente bene. Non si possono lasciare punti però per leggerezze”. E Szczesny conferma: “Una sconfitta che fa male. Domani avremo una riunione come sempre dopo la partita. Abbiamo pagato perché non eravamo attenti in un momento importante della partita. Bisogna capire che cosa è successo”.