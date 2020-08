Juve, seduta individuale per Dybala ma cresce l'ottimismo in vista del Lione

Paulo Dybala prosegue il recupero dopo l'infortunio rimediato nella gara contro la Sampdoria. Secondo quanto riportato da Sky Sport l'argentino ha preso parte oggi a una seduta personalizzata alla Continassa ma cresce comunque l'ottimismo per vederlo nella lista dei convocati per la sfida di venerdì contro il Lione in Champions League. Domani il test decisivo, quando probabilmente la Joya tornerà in gruppo: al momento le sensazioni sono positive.