Juve, segnali confortanti da Dybala: l'argentino con il Lione potrebbe esserci

Paulo Dybala nelle prossime ore potrebbe regalare un sorriso a Maurizio Sarri, in vista del match con il Lione. L’argentino ieri ha sostenuto un allegamento differenziato, come da programma: ci sono sensazioni positive su un suo possibile recupero in extremis per venerdì sera.

La giornata di oggi alla Continassa sarà fondamentale. Sarri, infatti, preparerà la gara dello Stadium sul piano tattico, cominciando a trasmettere responsabilità soprattutto a quei giocatori che saranno protagonisti in quella gara che potrebbe in qualche modo cambiare la percezione sulla sua prima stagione in bianconero.

“Auspicabile staccare il biglietto per Lisbona” ha detto senza mezzi termini il presidente Andrea Agnelli la scorsa settimana, pur ribadendo che “sarà durissima”. Contro il Lione, Dybala a parte, scenderanno in campo gli elementi migliori, tenendo conto del presente e non del futuro prossimo.

Pjanic, insomma, è il candidato numero uno in cabina di regia. Gli unici veri dubbi dovrebbero essere relativi alla fascia destra, con due maglie per tre: Danilo, Cuadrado e Bernardeschi. Rabiot e Bentancur, invece, al momento danno le maggiori garanzie in mediana. Mentre Ronaldo, dopo aver mancato il primo posto nella classifica marcatori di Serie A, vuole assolutamente chiudere da protagonista in Champions League.