© foto di Imago/Image Sport

Al passo d’addio? Forse, ma di certo con un’alternativa di spessore assoluto già designata. Una Juventus formato Real Madrid è negli obiettivi di Fabio Paratici ed Andrea Agnelli, ed anche per questo motivo il possibile addio di Max Allegri al termine della stagione non spaventa l’universo bianconero, mascherandosi piuttosto da possibilità. Il processo di madridizzazione iniziato con il tassello più complicato, ovvero l’innesto a Torino di Cristiano Ronaldo, potrebbe prevedere l’inserimento di mister Champions League Zinedine Zidane come ulteriore passaggio nel tentativo di una costruzione di identità europea ai massimi livelli. Dopo un anno sabbatico, il tecnico attualmente Campione d’Europa in carica sembra pronto a poter rientrare nel giro che conta, ed un ritorno a Torino percorrendo a ritroso la strada percorsa da calciatore è una soluzione assolutamente stimolante e degna di essere presa in considerazione. Se a ciò si aggiunge la suggestione legata ad un possibile arrivo di Marcelo a Torino in vista di un sempre più probabile addio ad Alex Sandro, ecco che il quadro si completa e si colora. Sarà questa la soluzione in grado di soddisfare la voglia d’Europa della Vecchia Signora. Dopo il ritorno con l’Atletico Madrid i contorni del futuro della Juventus potrebbero iniziare a delinearsi in maniera decisamente più netta.