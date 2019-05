Obiettivo di mercato del Liverpool e della Juventus, anche in virtù di una clausola risolutiva da 25 milioni di euro, Julian Brandt fa gola a parecchi club in giro per l'Europa. L'esterno offensivo classe '96 del Bayer Leverkusen, però, non sembra particolare ansioso di lasciare le Aspirine, e ne ha parlato al sito ufficiale della Bundesliga: "Mi sto divertendo, ho un contratto fino al 2021 e per ora va tutto bene. Per come stanno le cose, sto bene. E penso soltanto a finire la stagione nel migliore dei modi possibili".