Tutti pazzi per Matthijs De Ligt, giovanissimo difensore olandese dell'Ajax nel mirino di Juventus, Manchester City e Barcellona, che ha parlato a Estadio Deportivo del suo futuro: "Giocherò, mi concentrerò sul calcio e poi vedremo dove andrò. Non mi preoccupa. Ora gioco per l'Ajax e in nazionale, perciò penso solo a questo".