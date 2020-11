Juve senza Bonucci e Chiellini, Szczesny: "Non cambia niente, abbiamo tanti leader"

La Juventus torna in Champions League senza Chiellini e Bonucci, in conferenza stampa Wojciech Szczesny affronta così il tema: “Senza due giocatori così importanti è sempre dura, però a livello di mentalità della squadra non cambia niente. Abbiamo tanti leader, giocatori di personalità, non dovrebbe cambiare niente”.

