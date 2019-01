Juve senza idee in campo, ma non in panchina: Allegri vince con i cambi

© foto di www.imagephotoagency.it

Una partita a due facce, una vittoria che vale più di tre punti e che conferma la qualità di una squadra fuori categoria per il campionato italiano. Per quasi 75', probabilmente, si è vista una delle peggiori versioni della Juventus targata Massimiliano Allegri: lenta, impacciata, incapace di creare pericoli e fisicamente in balia della Lazio. Una squadra priva di idee (senza il regista Pjanic) che ha rischiato di capitolare più volte e che è stata graziata da Ciro Immobile sul punteggio di 1-0 per i capitolini.

Poi, come spesso è accaduto in questi anni, il tecnico livornese è riuscito a cambiare volto alla partita con i cambi, trovando in Bernardeschi e Cancelo due risorse fondamentali per compiere un'impresa quasi insperata. Il passaggio al 4-2-3-1 ha rivitalizzato la Vecchia Signora, che ha trovato energie nuove e soprattutto quella velocità e quella capacità di saltare l'uomo espresse solo a sprazzi da Douglas Costa. L'esterno azzurro ha letteralmente stravolto la sfida, spaccando in due la difesa della Lazio con accelerazioni e cambi di passo. Al resto ci ha pensato Joao Cancelo, che Allegri ha gettato nella mischia nel ruolo di esterno alto. Una scelta azzeccata, l'ennesima di un tecnico capace di rimediare quasi sempre ai pochi momenti di blackout della sua corazzata.