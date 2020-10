Juve, senza Rabiot Pirlo cambia il centrocampo: in tre per due maglie

Giornata di vigilia in casa Juventus in vista del big match in programma domenica sera alle 20:45 all’Allianz Stadium contro il Napoli. I bianconeri si sono allenati ieri mattina sotto una fitta pioggia, che caratterizzerà tutto il weekend torinese, e ripeteranno la seduta mattutina anche quest’oggi agli ordini di Andrea Pirlo. Tecnico che sta studiando la formazione migliore per mettere in difficoltà l’amico ed ex compagno Rino Gattuso che, in queste prime due giornate, ha collezionato con gli azzurri un ruolino di marcia netto con due vittorie, otto gol fatti e zero subiti.

RABIOT OBBLIGA AL CAMBIO - La squalifica di Adrien Rabiot, rimediata la scorsa settimana con l’espulsione per doppia ammonizione sul terreno dell’Olimpico, costringe coach Pirlo a modificare la cerniera in mezzo al campo schierata nelle prime due giornate di campionato. Tre le soluzioni, Bentancur, Arthur e McKennie, due i posti disponibili considerato lo schema tattico verso cui la nuova Juventus ha deciso di muoversi per valorizzare i centrocampisti in rosa. La certezza per il Napoli sembra essere Rodrigo Bentancur che, dopo gli ottimi ingressi a gara in corso contro Sampdoria e Roma, è destinato a riprendersi le chiavi del centrocampo bianconero. Al suo fianco, in settimana, lo staff tecnico juventino ha alternato più volte sia McKennie che Arthur. Lo statunitense però questa volta parte un filo dietro rispetto all’ex Barcellona che potrebbe così fare il suo esordio dal primo minuto con la maglia della Juventus. Il brasiliano è in crescita costante dal punto di vista fisico e dell’ambientamento nel calcio italiano, la testimonianza è arrivata anche nella mezz’ora autoritaria giocata domenica scorsa sul terreno dell’Olimpico con la squadra in inferiorità numerica. Enorme sicurezza con il pallone tra i piedi e personalità nel gestirlo anche sotto pressione in situazioni pericolose; a differenza di McKennie che è parso un po' in soggezione in un palcoscenico e contro un avversario di caratura superiore rispetto ai blucerchiati. Pirlo ha ancora l’allenamento di questa mattina e la rifinitura di domani per schiarirsi gli ultimi dubbi e scegliere la coppia migliore per mandare in crisi lo storico amico seduto sulla panchina avversaria.