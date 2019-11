Juve, senza Ronaldo funziona l'HD. Da oggi testa all'Atletico Madrid

Fonte: inviato a Torino

© foto di www.imagephotoagency.it

A rivedere l’esultanza di Pavel Nedved sulla rete che ribalta la momentanea situazione di svantaggio di Bergamo, il segnale che la Juventus abbia conquistato con l’Atalanta tre punti preziosi appare piuttosto chiaro. Senza la sua stella, Cristiano Ronaldo, che lavora intensamente per tornare a essere protagonista martedì contro l’Atletico Madrid. Ci pensano Gonzalo Higuain e Paulo Dybala a caricarsi la squadra sulle spalle, e portarla al successo.

Gli argentini impreziosiscono la loro prestazione con le reti sul finale: il Pipita, in realtà, è protagonista di una prestazione lodevole, la Joya corregge il tiro nella ripresa e alza l’asticella. “Con Gonzalo ci capiamo subito, ci conosciamo. Parliamo sempre prima delle partite, abbiamo segnato tanti gol insieme. E' una bella coppia, spero di far bene e di farlo ancora insieme - spiega Paulo Dybala, che ammette come il colloquio con Sarri durante l’intervallo gli abbia fatto bene per contenere il suo nervosismo del primo tempo -. E' difficile vincere qui, però siamo stati intelligenti. Avevamo l'obbligo di ribaltare la partita, il secondo gol è stato molto bello. Non è da me essere nervoso nelle partite, oggi è successa una cosa, è capitata, non lo faccio mai. Ho ascoltato le sue parole, ho cercato di aiutare di più la squadra”. Da oggi si torna al lavoro in vista della Champions.