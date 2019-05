Juve senza stimoli, Toro da Champions. Ma i bianconeri perdono poco

Quali sono gli stimoli per una Juventus già Campione nell'affrontare un Torino alla rincorsa della Champions League? La domanda è lecita perché i bianconeri saranno gli arbitri del quarto posto, dovendo affrontare Torino, Roma e Atalanta, in quest'ordine. Va detto che gli uomini di Allegri hanno pareggiato contro l'Inter, pur in debito di ossigeno e sotto ritmo, dopo avere conquistato lo Scudetto contro la Fiorentina, due settimane fa. E che comunque è un derby per entrambe le formazioni, dunque, al di là degli stimoli ipotetici, non c'è l'intenzione di lasciare tutto al caso.

Cinque vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime otto. Cioè da quando la Juventus ha vinto lo scontro diretto con il Napoli, sancendo di fatto la vittoria dell'ottavo titolo consecutivo, Ronaldo e compangi viaggiano alla media di poco più di due punti a partita, quando non erano mai stati sconfitti in campionato e solo tre pareggi. Il due a zero contro il Genoa è stato il primo buco nell'acqua, poi il match point con la SPAL, mandato alle ortiche per il gol di Floccari, quando bastava un pari.

E negli altri anni? La scorsa stagione la sfida Scudetto si allungò fino alla fine, mentre nel 2016-17, a obiettivo raggiunto, la Juventus pareggiò contro Atalanta e Torino, perdendo con la Roma. Bastò la vittoria contro il Crotone a marchiare il terzo Scudetto di Allegri. Percorso netto la stagione precedente, nel 2014-15 pareggio con il Verona e con il Cagliari, vittorie contro Inter e Napoli. Insomma, la Juve con le altre grandi preferisce non perdere mai, Roma a parte, magari lasciando qui e lì qualche punto con le piccole.