Juve, sette vite per il settimo scudetto. Allegri: "Ci abbiamo creduto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juve non molla. A un passo dal crollo, la Signora tira fuori una delle sue sette vite, realizzando un'impresa che può valere il settimo scudetto consecutivo. Una rimonta epica: da disfatta a trionfo, tutto in due minuti: al 42esimo della ripresa la Juve vedeva allontanarsi il titolo sul 2-1 in casa dei nerazzurri. Al fischio finale, invece, Allegri e i suoi urlano di gioia per il 2-3 dopo l'autorete di Skriniar e la zuccata vincente di Higuain. La decide il Pipita, forse il peggiore in campo fino al gol salvifico giunto al 44esimo del secondo tempo, interrompendo il suo più lungo digiuno in tutte le competizioni da quando è in Italia (716 minuti senza reti). "I ragazzi che ci hanno creduto fino alla fine, bisogna fare un po' meglio nel secondo tempo ma non è facile a questo punto del campionato. La mia espulsione? E' stata giusta. Cuadrado avrebbe dovuto giocare terzino anche domenica scorsa, sicuramente è un risultato importante in vista del finale di stagione" le parole dell'allenatore bianconero ai microfoni di RMC Sport.

"CI ABBIAMO CREDUTO" - Ha giocato da terzino destro (prima volta dall'inizio con la maglia bianconera) e ha messo la firma nel 2-2: partita da vero protagonista per Cuadrado, che in mixed zone ha commentato il match vinto il rimonta contro i nerazzurri. "Quel gol ha pesato molto - confessa il colombiano - ci ha dato la spinta per cercare di vincerla. Dopo l’1-0 l’Inter su una palla inattiva ha trovato l’1-1, hanno preso forza, ma noi eravamo tranquilli, ci credevamo e ci abbiamo creduto fino alla fine. E abbiamo fatto risultato. Nelle ultime partite abbiamo preso 3-4 gol su palla inattiva, dobbiamo cercare di migliorare sempre".