Juve, settimana chiave per Suarez: accordo con Pistolero e Barça, ora la questione passaporto

vedi letture

I giorni passano e la figura di Luis Suarez, usando termini automobilistici, non è più negli specchietti retrovisori di Edin Dzeko: il Pistolero ha infatti preso la scia del bosniaco ed effettuato un sorpasso netto e deciso nella corsa alla maglia numero 9 della Juventus. Le difficoltà in casa Roma nella ricerca di un sostituto del centravanti hanno costretto la dirigenza bianconera ad accelerare sul fronte catalano fino ad arrivare a una stretta di mano di massimo.

L’ACCORDO - I discorsi fra l’uruguaiano e Madama sono più che avanzati: l’ex Liverpool ha infatti accettato, come raccontato da Tuttomercatoweb, la proposta proveniente da Torino di circa 10 milioni di euro netti. Dialoghi fitti da qualche giorno fra le parti con ottime impressioni ricevute dall’ambiente juventino per la volontà del Pistolero di essere ancora decisivo e portare a casa trofei da aggiungere alla già ricca bacheca, personale e di squadra. E anche tra i due club non ci sono problemi: la Juventus ha deciso di risolvere la questione con i blaugrana con un piccolo pagamento, in virtù anche dei buoni rapporti sull’asse Italia-Spagna.

IL NODO PASSAPORTO - Resta sostanzialmente una questione ancora irrisolta che non permette la chiusura totale dell’affare ma per la quale filtra ottimismo: lo status da extracomunitario di Luis Suarez. L’uruguaiano svolgerà in settimana l’esame necessario al Consolato italiano di Barcellona per ottenere la cittadinanza, la moglie infatti è di origini friulane, e di conseguenza la possibilità di essere tesserato con la società piemontese visti gli slot da extra già occupati con Arthur e McKennie (oggi alle 15:30 la conferenza stampa di presentazione dello statunitense). Ore frenetiche di lavoro per chiudere il cerchio delle trattative e di attesa per le notizie che, nei prossimi giorni, dovranno provenire da Suarez e dai suoi avvocati. Si apre così le settimana che dovrebbe portare alla bandiera a scacchi con il Pistolero pronto a tagliare il traguardo per primo.