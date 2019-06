Juve, settimana incandescente: da Sarri a Guardiola, CR7 detta la linea

Fonte: inviato a Torino

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ci sono date nel calendario che non passano mai inosservate. Che tornano in mente se, proprio quel giorno, viene indicato come possibile tappa fondamentale per un nuovo ciclo. Poi, magari, in questo 10 giugno 2019 non succederà nulla. Ma sarà stato comunque bello aver compiuto un salto nel passato, e risvegliare ricordi di un calcio in bianco e nero.

I tifosi della Juventus, che attendono ansiosi di capire se quella di oggi sarà davvero una giornata decisiva per l’arrivo di Maurizio Sarri, o se ci sarà ancora spazio per il sogno Guardiola, non possono certo dimenticare quel 10 giugno 1961. Perchè in quel match incredibile contro l’Inter, battuto per 9-1, c’è da ricordare l’ultima apparizione da calciatore di Giampiero Boniperti, un Omar Sivori scatenato autore di quattro reti e prossimo alla conquista del pallone d’oro, e uno Scudetto vinto di fronte agli eterni avversari favoriti ai nastri di partenza di quel campionato.

Un momento storico che confina con qualche aspetto dei giorni nostri, quarantotto anni dopo. Quella gara, recuperata in evidente ritardo rispetto al regolare calendario, era stata sospesa il 16 aprile a causa di un Comunale stracolmo a Torino, al punto di ritrovare tifosi lungo il perimetro del rettangolo di gioco fino a strabordare. Anche in questo caso, sul tema allenatore, trattasi di un momento particolarmente confusionario e c’è da fare i conti con il discorso lasciato in sospeso dopo la decisione di chiudere il ciclo Allegri.

L’avvicinamento del nuovo tecnico è stato caratterizzato da una grandissima attività social: un caso da analizzare attentamente per la spaccatura netta con buona parte del mondo dell’informazione.

Due giorni fa Maurizio Sarri è stato intercettato in un ristorante di Pistoia, e avrebbe dato appuntamento a oggi per comprendere se il Chelsea lo libererà davvero. Mentre Pep Guardiola ieri pomeriggio posava a New York con Simone Inzaghi e Alberto Aquilani, prima di mandare in estasi i tifosi che lo avrebbero scovato in tarda serata (ora italiana) in partenza verso Milano.

La settimana più incandescente per l’estate bianconera – per quanto concerne l’allenatore - si apre comunque con una certezza: il nuovo arrivato troverà quella stella di nome Cristiano Ronaldo, ieri vincitore della Nations League, che vuole assolutamente rimettere presto le mani su quella coppa dalle grandi orecchie. E l’obiettivo dovrà essere ben chiaro, sin dall’inizio.