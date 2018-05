Juve, settimo Scudetto consecutivo: il record è del Rosenborg

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus ha vinto il suo settimo Scudetto consecutivo, un vero record per la Serie A. In Europa la squadra che ha fatto la striscia più lunga è stata però del Rosenborg, in Norvegia, che ha messo in fila tredici titoli. Questa la classifica dei club che sono riusciti a inanellare tanti successi consecutivamente:

14 - Rosenborg (Norvegia): dal 1992 al 2004

11 - Dinamo Zagabria (Croazia): dal 2005/06 al 2015/16

9 - Dinamo Kiev (Ucraina): dal 1992/93 al 2001/02

7 - Lione (Francia): dal 2001/02 al 2007/08

7 - Juventus (Italia): dal 2011/12 al 2017/18

6 - Spartak Mosca (Russia): dal 1995/96 al 2000/01

6 - Bayern Monaco (Germania): dal 2012/13 al 2017/18

5 - Juventus (Italia): dal 1930/31 al 1934/35

5 - Torino (Italia): dal 1942/43 al 1948/49

5 - Real Madrid (Spagna): dal 1960/61 al 1964/65

5 - Anderlecht (Belgio): dal 1963/64 al 1967/68

5 - Real Madrid (Spagna): dal 1985/86 al 1989/90

5 - Porto (Portogallo): dal 1994/95 al 1998/99

5 - Inter (Italia): dal 2005/06 al 2009/10

5 - Shakhtar Donetsk (Ucraina): dal 2009/10 al 2013/14