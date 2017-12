Juve, sfida a Dortmund e Barcellona per il 2000 Angel Gomes

© foto di www.imagephotoagency.it

In Inghilterra continuano ad aumentare le voci che vorrebbero la Juventus sulle tracce di Angel Gomes, trequartista inglese classe 2000 attualmente in forza al Manchester United: secondo quanto riportato dal Sun, infatti, i bianconeri sarebbero pronti a sfidare Borussia Dortmund e Barcellona per arrivare all'acquisto del ragazzo a parametro zero, e mettere quindi a segno un importantissimo colpo di mercato in prospettiva.