Juve, sfida a Guardiola o Zidane se Sarri rimonta col Lione: le schede di City e Real

Sorteggio complicato per la Juventus: se la squadra di Maurizio Sarri rimonterà l'1-0 maturato all'andata contro il Lione, si troverà di fronte una grandissima del calcio europeo. Manchester City o Real Madrid: all'andata, gli inglesi di Pep Guardiola hanno sbancato 2-1 il Santiago Bernabeu, ragion per cui partono con i netti favori del pronostico. In ogni caso, sarà una sfida affascinante: affrontare i Citizens metterebbe la Juve di fronte al tecnico catalano, il cui nome è stato spesso accostato alla panchina bianconera. Viceversa, trovare le merengues significherebbe una sfida al passato per Cristiano Ronaldo. Ma anche per la stessa Juventus: il Real è infatti targato Zinedine Zidane, l'uomo che ha cambiato la stagione della casa blanca e che punta a ribaltare anche l'Etihad.

