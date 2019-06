Juve, sfida con l'Inter per Jerome Boateng: costa 15 milioni

© foto di Insidefoto/Image Sport

Sfida tra Juventus e Inter per Jerome Boateng. Secondo quanto riportato dalla Bild il giocatore lascerà infatti il Bayern Monaco le due squadre hanno fatto i primi sondaggi con i bavaresi, per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione.

Prezzo fissato - Dall'altra parte il Bayern ha fissato il prezzo del cartellino del centrale tedesco a 15 milioni di euro, con il trentenne che potrebbe dunque proseguire la sua carriera in Serie A.