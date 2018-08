Juve, si avvicina l'esordio all'Allianz: sabato contro la Lazio è sold out

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Archiviato il debutto in campionato contro il Chievo, vinto nel finale grazie alla rete di Bernardeschi, la Juventus di Allegri si prepara a vivere la settimana che la porterà all'esordio tra le mura amiche dello Stadium, sabato contro la Lazio. La cornice sarà della migliori per la prima in casa: l'Allianz Stadium ha infatti raggiunto il sold out di biglietti venduti. Umori opposti tra bianconeri e biancocelesti: mentre la Signora vuole confermare il successo contro il Chievo, la Lazio cercherà di dimenticare velocemente la sconfitta interna contro il Napoli.

QUI LAZIO - In casa biancoceleste probabile il forfait di Luiz Felipe: il difensore uscito anzitempo durante la gara contro il Napoli potrebbe non esserci a Torino. Alle prese con un risentimento al polpaccio, il brasiliano si sottoporrà oggi a esami strumentali per valutare l'entità dell'infortunio. Ancora out Berisha, mentre Marusic dovrebbe essere a disposizione di Inzaghi nonostante i problemi fisici accusati contro i partenopei.