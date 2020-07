Juve, si cerca una punta di prospettiva. Nel mirino Pinamonti, Scamacca o Kaio Jorge

Sono due i centravanti che la Juventus ha in mente d'inserire nella rosa di Maurizio Sarri per la prossima stagione. Uno dei due sarà un profilo giovane, pronto da utilizzare in alternativa con il calciatore di maggiore esperienza. In quest'ottica sono tre i giocatori nel mirino della Vecchia Signora: Andrea Pinamonti del Genoa (in orbita Inter), Gianluca Scamacca, oggi all'Ascoli ma di proprietà del Sassuolo e, infine, il brasiliano Kaio Jorge, 18enne del Santos.