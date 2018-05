Juve, si chiude per Darmian. E anche Bernat è vicino

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In casa Juventus tiene sempre banco il discorso relativo ai nuovi terzini. Per Matteo Darmian, ormai, siamo ai titoli di coda: il difensore del Manchester United dovrebbe essere ufficializzato la prossima settimana. Ma i bianconeri non si fermeranno qui e hanno già in pugno un altro rinforzo: Juan Bernat del Bayern Monaco, che ha il contratto in scadenza nel 2019 e molta esperienza internazionale. Come scrive Tuttosport, la Juve spera di sfruttare i buoni rapporti con il club tedesco. In alternativa restano vive le piste Arias e Cancelo.