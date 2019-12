© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampo della Juventus, già falcidiato dagli infortuni, perde un altro pezzo. Al 40' della partita contro la Lazio, Rodrigo Bentancur, peraltro autore di un'ottima partita (suo l'assist per l'1-0 di Cristiano Ronaldo), è costretto ad alzare bandiera bianca. L'uruguaiano si è fatto male dopo aver commesso fallo su Correa, poi ha provato a rimanere in campo ma non ce l'ha fatta: al suo posto entra Emre Can.