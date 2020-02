Juve, si ferma Bernardeschi. Capitan Chiellini lavora in parte col gruppo

Fonte: inviato a Torino

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si ferma Federico Bernardeschi. Nulla di preoccupante ma gli esami fatti dopo l’allenamento di ieri al J Medical hanno evidenziato un affaticamento del muscolo soleo della gamba destra: difficile che sarà a disposizione sabato sera contro l’Hellas Verona. La notizia più bella per Maurizio Sarri e il popolo è il ritorno in gruppo, seppur in parte, del capitano: Giorgio Chiellini.

Il difensore, appena reinserito in lista Champions, da ieri si allena con i compagni. Fa bene a lui e al gruppo che può tornare a nutrirsi del suo carisma. Chiellini adesso punta lo scontro diretto con l’Inter, in programma il primo marzo, per esserci da protagonista e non da comparsa. Guai a forzare i tempi di recupero, però. Il rientro sarà graduale e valutato passo dopo passo insieme allo staff medico.

La stretta attualità mette invece nel mirino la trasferta di Verona, sabato sera, contro una delle squadre più spigolose della Serie A. Potrebbe essere l’ennesimo esame di maturità per i bianconeri che cercano ulteriori conferme in termini di continuità e consistenza, specie negli impegni sulla carta accessibili. Le risposte richieste all’inizio del filotto che accompagnerà agli Ottavi di Champions, vanno proprio in questa direzione.