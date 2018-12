© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Brutte notizie per Massimiliano Allegri: Federico Bernardeschi dovrà saltare la trasferta di Bergamo. Come riporta Sky Sport, l'esterno d'attacco bianconero ha accusato infatti un risentimento agli adduttori della coscia destra e non potrà quindi prendere parte alla diciottesima giornata di campionato, in programma mercoledì prossimo.