Problema fisico al polpaccio al termine della seduta odierna alla Continassa per Giorgio Chiellini, la presenza del capitano della Juventus è a rischio nella gara di mercoledì sera contro l'Ajax. Pronto, nel caso, Daniele Rugani per una maglia da titolare in difesa al fianco di Leonardo Bonucci.