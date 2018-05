Juve, si guarda già al futuro: domani summit tra Allegri e i dirigenti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Allegri c'è". È questo uno dei titoli dell'edizione odierna di Tuttosport. Il tecnico toscano, che ieri ha vinto il suo quarto Scudetto consecutivo con la Juventus, non ha infatti alcuna intenzione di cambiare aria. Previsto per domani il tanto atteso summit con la dirigenza per ufficializzare la sua permanenza e mettere nel mirino un grande traguardo in vista della prossima stagione: "Obiettivo Champions", scrive infatti il quotidiano.