Juve, si lavora al colpo Sancho: servono 80 milioni

Come riporta Tuttosport, la Juventus starebbe pensando a un importante colpo in prospettiva: il club bianconero, infatti, è interessato al giovane talento del Borussia Dortmund Jadon Sancho, che è valutato circa 80 milioni dal club tedesco. Sul giocatore c'è anche il Manchester City di Guardiola, pentito per esserselo lasciato sfuggire nell'estate del 2017 per meno di 8 milioni di euro.