Juve, si pensa al futuro. Piace il 2001 del Tolosa Gonçalves

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Occhi in Francia per la Juventus. Stando a quanto riportato dalla stampa transalpina il club bianconero avrebbe messo nel mirino un giovane terzino classe 2001. Si tratta di Mathieu Goncalves, laterale sinistro del Tolosa. Il giocatore, utilizzabile anche come centrale difensivo, ha messo a referto in stagione 4 presenze con il Tolosa.