Juve, si punta al Matador Cavani in caso di addio di Higuain

© foto di Imago/Image Sport

Come riporta Rai Sport, la Juventus vuole anticipare i tempi ed è già molto attiva sul mercato. Per Perin è lotta con il Napoli, ma i bianconeri sono in vantaggio. Cancelo e De Ligt sono i nomi più caldi per la difesa, mentre a centrocampo il sogno è Milinkovic-Savic, ma il vero obiettivo di Allegri è Bonaventura, che il Milan ritiene incedibile. Da

seguire la vicenda legata a Douglas Costa, tentato dal Manchester United. Sarri vuole Higuain al Chelsea: in caso di addio del Pipita, l'idea è d'ingaggiare un altro ex Napoli, Cavani.