Juve, si riparte da Douglas Costa. Per la gioia di Max Allegri

Non c'erano grossi dubbi, ma la Juventus poche ore fa ha annunciato il riscatto di Douglas Costa (27). Sei mesi da protagonista, per il brasiliano, in maglia bianconera sono bastati per guadagnare la fiducia del club bianconero. Una conferma più che meritata per l'ex Bayern Monaco, arrivato l'anno scorso in prestito per sei milioni di euro e autore di una stagione partita non proprio benissimo ma chiusa dopo aver fatto mostrato tutte le proprie qualità. Determinanti, tra l'altro, per la conquista del settimo Scudetto di fila per i colori bianconeri.

Adesso Douglas Costa sarà alla Juventus fino al 2022, con la dirigenza torinese che ha esercitato l'opzione di riscatto e nelle casse del Bayern Monaco finiranno 40 milioni di euro pagabili in due esercizi. Quattro gol in campionato e due in Coppa Italia rappresentano il bottino del calciatore verdeoro, pronto a giocare il Mondiale con la sua Nazionale in terra russa. Convocazione guadagnata grazie alle ottime prestazioni arrivate in questo 2018 con la maglia bianconera. Per la gioia di Max Allegri, che nella nuova annata sportiva potrà ripartire proprio dal calciatore sudamericano.