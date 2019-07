Secondo Tuttosport, Juventus e Roma non hanno rinunciato alla volontà di mettere in piedi la trattativa che porterebbe Nicolò Zaniolo a Torino e Gonzalo Higuain nella Capitale. La chiave è ovviamente nella volontà dell'argentino, il quale parrebbe però orientato a voler provare a giocarsi le sue carte in bianconero. Il Tottenham nel frattempo sta premendo, e sta prospettando a Pallotta una proposta da 20-25 milioni più l'inserimento del cartellino Toby Alderweireld. Un'offerta che potrebbe anche interessare i giallorossi, ma il giocatore ha la Serie A come priorità nell'immediato. I bianconeri dal canto loro non hanno però la possibilità di investire quote liquide, e devono puntare alle contropartite.