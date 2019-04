Juve, si studiano le contropartite da offrire alla Fiorentina per Chiesa

© foto di Giacomo Morini

La Juventus pensa già al mercato e dopo aver mandato giù il boccone amaro dell'eliminazione dalla Champions League la dirigenza è al lavoro per stabilire le strategie in vista della prossima estate. Il nome in entrata è certamente quello di Federico Chiesa e per abbassare le pretese della Fiorentina la Vecchia Signora sta cercando di capire quali potrebbero essere le contropartite tecniche da proporre ai viola. In questo modo i bianconeri investirebbero meno denaro libero e potrebbero andare alla ricerca di un altro pezzo pregiato, magari a centrocampo. A riportarlo è il Corriere dello Sport.