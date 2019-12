© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le sirene della Premier League continuano a farsi sentire per Merih Demiral. Secondo quanto riferito da Sports Mole, infatti, il difensore turco della Juventus sarebbe un obiettivo di Arsenal e Manchester United per il mercato di gennaio. Su Demiral, ricordiamo, c'è anche il Milan, alla finestra per un rinforzo nella prossima sessione invernale.