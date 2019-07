© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Premier League chiama Mario Mandzukic. Come riporta Tuttosport, l'attaccante croato in queste ore avrebbe ricevuto delle offerte interessanti da Leicester ed Everton. Proposte, unite alle sirene orientali, che l'ex Atletico e Bayern per il momento ha rispedito al mittente, pur essendo già consapevole che in caso di buona proposta per la Juventus sarà inevitabile lasciare Torino. Magari proprio come ultimo atto d'amore nei confronti dei colori bianconeri.