Juve, sirene di mercato per Lichtsteiner ma lo svizzero vuole restare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stephan Lichtsteiner (33) vuole restare alla Juventus. Tuttosport scrive che l'esterno svizzero classe '84 non vuole prendere in considerazione altre ipotesi per il suo futuro, nonostante il contratto in scadenza tra un anno con la Vecchia Signora. Sulle tracce dell'ex Lazio - si legge - ci sarebbe l'Inter.