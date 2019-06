Juve, sirene inglesi per Kean: dalla Premier offerta da 30-40 milioni

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sirene inglesi per Moise Kean. Secondo quanto riferito da Tuttosport, la Juventus avrebbe ricevuto un'offerta da un club di Premier League (gli indizi puntano all'Everton) nell'ordine dei 30-40 milioni di euro per il giovane attaccante italiano. Kean, ricordiamo, piace anche all'Ajax nell'ambito dell'ambito dell'affare De Ligt; il suo rinnovo con la Juve è già impostato da tempo, ma non è da escludere che possano arrivare novità.