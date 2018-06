Juve, sirene inglesi per Rugani: Sarri lo punta per il suo Chelsea

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Possibile futuro lontano da Torino per Daniele Rugani (23). Tuttosport conferma l'interesse dell'Arsenal per l'ex Empoli, sottolineando anche il gradimento del Chelsea su richiesta di Maurizio Sarri. Il tecnico ex Napoli dovrebbe essere a breve sulla panchina di Stamford Bridge e proverà ad acquistare proprio Rugani, lanciato da lui in Serie A nella parentesi comune in terra toscana. Ufficialmente la Juventus ritiene incedibile il nazionale italiano, ma alla Continassa vale la stessa regola per tutti: gli scontenti non vengono trattenuti per forza.