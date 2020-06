Juve, situazione complessa: le assenze pesano e Sarri deve trovare una soluzione

Il momento della Juve è complesso. Forse il più buio della gestione Sarri. Il tecnico bianconero è finito sotto processo dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia e le incertezze sono aumentate con l’ultimo bollettino medico che esclude di fatto per un lungo periodo Khedira e Alex Sandro. “Le assenze hanno pesato” le parole di Sarri nell’amaro post gara dell’Olimpico, riferendosi al tedesco che ora vede seriamente a rischio la stagione (lesione parziale del tendine del muscolo lungo adduttore della coscia destra), a Chiellini e a Higuain che proseguono il loro programma personalizzato per tornare in gruppo. Alex Sandro, invece, si è fatto male in partita: lesione di primo grado del legamento collaterale mediale, percorso di fisioterapia già avviato ma tempi di recupero che si attestano comunque intorno al mese pieno. Doppia tegola che aumenta il peso del momento, insomma.

Il vero problema di Sarri? Le alternative per fare della Juve “la sua Juve”. Senza Higuain, il tecnico dispone in attacco di Cristiano Ronaldo, Dybala e Douglas Costa: non ha un’altra prima punta però, le uniche alternative può ritrovarle in Bernardeschi (che ha più volte bocciato come ala) e Cuadrado (che ha utilizzato maggiormente da terzino). A centrocampo, in attesa del rientro a pieno regime di Ramsey, Sarri si ritrova quasi costretto a riporre ogni speranza su Pjanic, il più chiacchierato del momento in chiave mercato e non certo vicino ai suoi standard potenziali. In quella zona di campo il problema resta irrisolto: senza Khedira, non c’è un uomo che sa rendersi pericoloso con gli inserimenti.

Se Bonucci, De Ligt e in alternativa Rugani sembrano poter assorbire il tempo di recupero di Chiellini e Demiral in difesa, sugli esterni si ripresenta una mini emergenza: senza Alex Sandro, l’unica soluzione a sinistra è un ambidestro, De Sciglio o in extremis Danilo, entrambi alle prese con acciacchi già nella prima parte di stagione. I dubbi, poi, sono innegabili ragionando sulla tenuta di giocatori come Douglas Costa o Ramsey nei novanta minuti, con un calendario così intasato. Forse non basterà un giorno di riposo a Sarri per trovare soluzioni al momento, la situazione resta complessa e la ripresa del campionato è ormai alle porte. Da lunedì i bianconeri riprenderanno la corsa allo Scudetto: col Bologna, al Dall’Ara, vietato sbagliare.