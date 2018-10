Juve, slitta il rinnovo di Rugani nonostante il mancato addio d'estate

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Daniele Rugani e il rinnovo con la Juventus. Il punto lo fa Il Corriere di Torino oggi in edicola: il difensore si aspettava un nuovo accordo dopo il mancato accordo e trasferimento al Chelsea, club dove Maurizio Sarri lo attendeva a braccia aperte, portafogli compreso. La Juventus aveva rifiutato proposte per Pjanic e Khedira, 'ricompensandoli' come rinnovi importanti ma questo ancora non è accaduto con Rugani.