Juve, sognando il tridente. Del Piero: "Perché Barcellona o Liverpool sì e noi no?"

Il tridente Dybala-Morata-Ronaldo stimola tante domande, quando si parla di Juventus. Dagli studi di Sky, Alessandro Del Piero dice la sua: “Penso alla Juve ’95-96, quando noi ci siamo messi a tre attaccanti ed era una cosa nuova. Oggi è una cosa più consolidata, soprattutto all’estero. Si può fare, col sacrificio di chi gioca davanti e con l’adattamento del resto della squadra . Diciamo che in Italia e alla Juve hanno fatto fatica un po’ tutti a farlo, Sarri ci ha provato l’anno scorso. Ora il problema non si pone perché Morata starà fuori due giornate e quindi servirà un po’ di alternanza. Però da gennaio ci sarà questo punto di domanda. Perché il Barcellona lo fa e noi no? Perché il Liverpool lo fa e noi no? Tanti grandi club, anche il PSG, giocano con tre attaccanti puri. È una sfida per il calcio italiano in generale e forse Andrea (Pirlo, ndr) potrà vincerla”.