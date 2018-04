Juve, sogno Milinkovic-Savic. E si attende la risposta di Emre Can

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come riporta Tuttosport, la Juventus è sempre in attesa di novità sul fronte Emre Can. La risposta del centrocampista tedesco del Liverpool dovrebbe arrivare a breve e i segnali in questo senso sono positivi. I bianconeri però non vogliono fermarsi qui e sognano il grande colpo: Milinkovic-Savic.