Juve, solo 24 volte a Madrid un risultato utile per la qualificazione

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus si prepara ad affrontare un'impresa titanica, quasi impossibile. E lo dicono anche i numeri: un risultato utile alla qualificazione dei bianconeri, a Madrid, è capitato solo 24 volte in 1959 gare giocate in casa dal Real in tutta la sua storia. Una percentuale pari all'1,21%, che ovviamente spaventa ma non deve intimorire né impedire di provarci. Lo riporta Sportmediaset.