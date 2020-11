Juve, solo il Crotone ha portato meno giocatori in gol. Dybala e gli altri: chi manca all'appello

Quindici gol in campionato, soltanto cinque marcatori diversi. È questa la fotografia dell’attacco della Juventus dopo le prime nove giornate di Serie A. Un dato preoccupante, se si considera che solo il Crotone, che di gol però ne ha segnati appena 6, ha portato a rete meno giocatori della squadra di Andrea Pirlo. Un dato comunque molto lontano da quelli del recente passato, dove, pur con qualche difficoltà, per esempio con i centrocampisti, i bianconeri hanno comunque quasi sempre concluso la stagione come una delle squadre con più goleador in Serie A.

Chi trascina la carretta: Ronaldo e Morata. I gol, in casa Juve, hanno soltanto due volti: Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata. Insieme, hanno segnato 15 dei 20 gol stagionali della squadra, che diventano 11 su 15 se consideriamo solo la Serie A. Una dipendenza pressoché assoluta, e in campionato quella del lusitano (8 gol su 15) assume tratti davvero preoccupanti. Chiariamo: averlo non è un problema. Avere solo lui, magari sì.

Chi manca: Dybala, i centrocampisti, le ali. Un po’ tutti, è evidente. Se segnano solo in due, è lapalissiano che gli altri non lo facciano. Però ci sono alcuni ruoli e alcuni giocatori dai quali ci si aspetterebbe qualche contributo in più. Uno su tutti: Paulo Dybala. Ancora a secco in A, con una sola rete all’attivo in Champions, è il grande assente di questo avvio di stagione, sotto molti profili. Non c’è solo lui: il problema col centrocampo è, quello sì, ormai atavico. Finora ha segnato solo Rabiot (una volta, in A): tutti gli altri sono stati a guardare. Ma, nel sostanziale cambio di modulo e anche di gioco voluto da Pirlo, manca soprattutto l’aiuto di altri giocatori offensivi, quelle ali che all’improvviso sono tornate di moda anche in bianconero: fin qui, ci è riuscito soltanto il nuovo arrivato Kulusevski. Due gol, entrambi in A, e l’ultimo orami più di un mese fa (25 ottobre contro il Verona). Per il resto, il nuovo arrivo Chiesa e il suo predecessore Bernardeschi, così come Ramsey: tutti bloccati, impantanati in quel gioco corale che, almeno a livello di gol, finora a Torino proprio non s’è visto.