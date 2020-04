Juve, solo Pjanic è già a Torino. Ma la Continassa può gestire il piano di rientro

Miralem Pjanic è già rientrato a Torino. Nel tardo pomeriggio ieri è atterrato in città con un volo privato proveniente dal Lussemburgo, dove ha trascorso le ultime settimane di isolamento con la famiglia. Per adesso è l’unico calciatore della Juventus che ha deciso spontaneamente di rientrare in Italia anche se il club non ha ancora richiamato all’ordine i tesserati. Altri potrebbero fare lo stesso nei prossimi giorni. In tal senso non va sottovalutato il vantaggio di avere a disposizione un centro sportivo di proprietà come la Continassa.

Tra J Hotel e campi di allenamento collegati, infatti, la Juve avrebbe a disposizione numerosi spazi diversificati per garantire anche i quattordici giorni di isolamento per chi rientra dall’estero, un po’ come fatto con Daniele Rugani durante il periodo di positività al COVID-19 e con gli altri elementi che avevano deciso di rimanere ospiti della struttura nel primo periodo dell’emergenza. In ogni caso, prima di definire la data di ripresa degli allenamenti, il club resta in attesa del nuovo decreto governativo che indicherà le nuove misure relative all’attività consentita nel mondo dello Sport.