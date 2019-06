Juve, solo un sondaggio dal PSG per Bonucci: cessione improbabile

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ad oggi le probabilità che Leonardo Bonucci lasci nuovamente la Juventus, appena un anno dopo il ritorno, sono abbastanza basse. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport, secondo cui comunque bisogna tenere conto del fatto che Leonardo, il nuovo d.s. del PSG, vorrebbe portarlo a Parigi, come già fece due anni fa quand'era in sella al Milan e lo vestì di rossonero.

Solo sondaggi - La Juve è serena, per più di una ragione. Anzitutto perché Maurizio Sarri ha già chiamato il centrale scuola Inter e gli ha fatto sapere che lo considera uno dei calciatori più rappresentativi tra quelli bianconeri. Ma anche perché da Parigi non è aancora arrivata nessuna chiamata, solo qualche sondaggio non ufficiale. Bonucci vorrebbe restare a Torino, ma le vie del mercato sono infinite e non è eslcuso che con un'offerta economica allettante sia per il giocatore che per la Vecchia Signora le prospettive vengano modificate.