Juve, soluzione interna o altri innesti? I nomi per la corsia destra

Con Joao Cancelo destinato al Manchester City, la Juventus sta vagliando le soluzioni per la corsia destra difensiva. C'è l'idea di risolvere la questione con i calciatori presenti in rosa, ma non solo. Perché Tuttosport scrive che Kieran Trippier rappresenta la priorità qualora la dirigenza dovesse decidere di investire, in quanto il Tottenham finalista di Champions League non lo ritiene incedibile.

Le soluzioni italiane, invece, portano a Cristiano Piccini del Valencia così come a Matteo Darmian del Manchester United: l'ex Fiorentina può salutare la Liga per 25 milioni di euro, l'ex Torino è al centro di sondaggi da qualche mese ed è in scadenza con i red devils nel giugno 2020. Pista fredda, invece, quella legata a Elseid Hysaj del Napoli. Nelson Semedo del Barcellona e Hector Bellerin dell'Arsenal restano sul taccuino di Fabio Paratici.