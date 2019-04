© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza il prossimo mercato della Juventus, reduce dalla cocente eliminazione dalla Champions League. Al netto del rosso di bilancio figlio proprio dell'investimento fatto per assicurarsi CR7 - si legge - l'idea è inserire (almeno) un giocatore importante per reparto. Nelle prossime settimane - in questo senso - il management bianconero dovrà prendere una decisione sul rinforzo per la difesa. La soluzione più collaudata sarebbe il francese Umtiti, in uscita dal Barcellona proprio per l’arrivo di De Ligt. In alternativa c’è il centrale emergente del Benfica e della nazionale portoghese, Ruben Dias, che ha una clausola da 60 milioni. Il gemello Joao Felix, trequartista di talento, ha addirittura una clausola da 120: operazione complicatissima. In questo caso però a battere le carte è Jorge Mendes, l’anima dell’affare-Ronaldo.