Juve, sondaggio per Cancelo. Il Valencia ora lo valuta 45 milioni

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Quale futuro per Joao Cancelo? L'Internon ha esercitato il diritto di riscatto per l'esterno del Valencia e così, secondo la Gazzetta dello Sport, la Juventus ha già fatto una telefonata al club iberico per capire la posizione del giocatore. Il suo cartellino continua ad avere attaccato il cartello vendesi, ma ora la valutazione è di 45 milioni di euro. Forse troppi per i bianconeri, probabilmente una cifra accettabile per il Manchester United che segue interessato.